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17:38, 11 ноября 2020 года Орловских педагогов учат вести электронные журналы и дневники Общеобразовательные организации региона перешли на них с нового учебного года.





Обучает педагогов цифровым технологиям Орловский региональный центр оценки качества образования. В период с начала учебного года до 1 октября, ОРЦОКО организовал выездные семинары в 11 районах Орловщины, 45 из которых – в малокомплектных группах. Обучение прошли 674 преподавателя, в том числе 180 человек, ответственных за ведение системы – сообщает сайт ОРЦОКО.





Артём Ежаков



