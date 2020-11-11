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17:53, 11 ноября 2020 года Сотрудники МЧС совершили очередной рейд по жилому сектору Орла Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят профилактическую работу с населением. В рейде побывал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Пренебрежение правилами пользования отопительными, газовыми и электрическими приборами в быту приводят к несчастным случаям, связанным с пожарами. Для их предотвращения инспекторы Госпожнадзора проводят профилактическую работу с населением. Они посещают проблемные адреса. Основная задача – довести до граждан, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать беды самому и не подвергать риску других.



В ходе рейда сотрудники МЧС проинструктировали граждан о мерах пожарной безопасности. На память о своем посещении оставили листовки, в которых подробно были изложены правила пожарной безопасности, а также номера телефонов, по которым можно сообщить о случившейся беде и получить незамедлительную помощь.



С начала этого года в Орловской области зарегистрировано 4 767 пожаров, что на 20 процентов больше чем в прошлом году. В результате пожаров 28 человек погибло, 24 получили травмы.



Посетили сотрудники МЧС и бесхозные дома. Они чаще всего и горят. В списке пожароопасных - не один десяток зданий.





Всеволод Трифонов



