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17:54, 11 ноября 2020 года В Орле Ивана Грозного начали окружать кустарниками Сегодня в городе началась высадка растительности.





Возле памятника русскому царю появятся сто кустарников бирючиной европейской. Озеленение коснется и кольца улицы Раздольной – тут вырастут 390 кустов лапчатки желтой, 720 – бирючины европейской и 40 – спиреи Вангутта. Три сотни саженцев снежноягодника высадят на кольце улицы Ливенской.



Как сообщает сайт городской администрации, знаменитый веточный «Орел» обновится в декабре. За всё работы ответственен подрядчик в лице ООО «ПКФ «Содружество».



фото сайта городской администрации





Артём Ежаков



