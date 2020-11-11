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17:54, 11 ноября 2020 года

В Орле Ивана Грозного начали окружать кустарниками

Сегодня в городе началась высадка растительности.


Возле памятника русскому царю появятся сто кустарников бирючиной европейской. Озеленение коснется и кольца улицы Раздольной – тут вырастут 390 кустов лапчатки желтой, 720 – бирючины европейской и 40 – спиреи Вангутта. Три сотни саженцев снежноягодника высадят на кольце улицы Ливенской.

Как сообщает сайт городской администрации, знаменитый веточный «Орел» обновится в декабре. За всё работы ответственен подрядчик в лице ООО «ПКФ «Содружество».

фото сайта городской администрации


Артём Ежаков
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