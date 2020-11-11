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18:32, 11 ноября 2020 года В Мценске супружеская пара спасла двух детей и двух взрослых из огня Пожар произошел сегодня днем в 1-м микрорайоне города.





Как сообщают сотрудники МЧС, пожарные прибыли на место через пять минут после сообщения о возгорании, но еще до приезда расчета супруги Абанеевы оказались рядом с пятиэтажным домом, на втором этаже которого горела квартира.



Антон и Татьяна услышали крики детей. Мужчина забрался на балкон и при помощи очевидцев происшествия вытащил мальчика и девочку. После семейная пара эвакуировала из квартиры еще двух человек. Хозяин квартиры госпитализирован в Мценскую ЦРБ. Дети, благодаря Абанеевым, не пострадали.



Прибыв по месту вызова, пожарные локализовали огонь в считанные минуты. Из подъезда эвакуировано 8 жильцов. Причины пожара выясняются.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Мария Семак



