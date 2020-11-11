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Главная » Новости

21:20, 11 ноября 2020 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия


- С приходом холодов количество пожаров увеличивается. Сегодня вместе с сотрудниками МЧС мы отправились к орловцам, чтобы напомнить о правилах безопасности.

- Новая трактовка известной пьесы. «В ожидании Годо» представит театр «Свободное пространство». Сегодня о предстоящей премьере рассказали журналистам.

- Сегодня в Мценске супружеская пара спасла двух детей и двух взрослых из огня. Еще до приезда пожарного расчета супруги Абанеевы оказались рядом с пятиэтажным домом, где горела квартира.

- Девять орловских школьников с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями новых планшетов.



Вести-Орёл
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