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21:20, 11 ноября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия
- С приходом холодов количество пожаров увеличивается. Сегодня вместе с сотрудниками МЧС мы отправились к орловцам, чтобы напомнить о правилах безопасности.
- Новая трактовка известной пьесы. «В ожидании Годо» представит театр «Свободное пространство». Сегодня о предстоящей премьере рассказали журналистам.
- Сегодня в Мценске супружеская пара спасла двух детей и двух взрослых из огня. Еще до приезда пожарного расчета супруги Абанеевы оказались рядом с пятиэтажным домом, где горела квартира.
- Девять орловских школьников с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями новых планшетов.
Вести-Орёл