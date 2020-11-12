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06:44, 12 ноября 2020 года Сегодня - Всемирный день борьбы с пневмонией Он был учрежден в 2009 году. Но в этом году, в год пандемии коронавируса, этот день приобрел особое значение.





Пневмония - это воспалительный процесс лёгочной ткани инфекционного происхождения. Основные симптомы - лихорадка, кашель, одышка, нередко сопровождающаяся болями в груди. И, по данным ВОЗ, это заболевание входит в десятку самых распространенных, приводящих к летальному исходу. Согласно статистике, от воспаления легких ежегодно в мире умирает более двух миллионов человек. В 2020 году эту статистику увеличил COVID-19.





Надежда Невматулина



