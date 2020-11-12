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07:48, 12 ноября 2020 года На Орловщине реализуется проект «Плавание для всех» В рамках всероссийского проекта за два с половиной месяца обучение плаванию прошли уже 120 орловских школьников.





И до конца года еще порядка 30 мальчишек и девчонок получат базовые навыки поведения в воде. Грантовый проект программы «Плавание для всех» реализуется с сентября. Орловщина стала одним из 43-х субъектов страны, в которых школьники бесплатно проходят обучение.





Надежда Невматулина



