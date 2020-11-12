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08:48, 12 ноября 2020 года Достопримечательности Орловщины могут войти в Топ-1000 культурных туристических брендов России Но для этого орловцы должны проголосовать за жемчужины нашего края.





Общественный проект «Живое наследие» собирает информацию о так называемых «туристических магнитах" каждого региона. В список войдут культурные и природные достопримечательности, традиции и промыслы, имена и даты. Подробности на портале проекта в сети Интернет.





Надежда Невматулина



