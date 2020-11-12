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07:19, 12 ноября 2020 года Орловщина начинает отмечать 145-летие со дня рождения известного полярного исследователя Владимира Русанова Владимир Александрович Русанов родился 18 января 1875 года. В Орле цикл мероприятий, посвященных его 145-летию, начинается уже сегодня.





В 11 утра в доме-музее Русанова в Орле пройдет межрегиональная онлайн-конференция. И там же в 15 часов работу начнет фотовыставка. А торжественное открытие после ремонта дома-музея известного полярного исследователя намечено на 13 ноября.





Надежда Невматулина



