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09:30, 12 ноября 2020 года Преступность в Орловской области снизилась Почти на 4 процента по сравнению с прошлым годом. Цифры приводит региональное управление МВД.





Меньше стало убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, краж и угонов. Говоря о структуре преступлений, в полиции отмечают: порядка 60-ти процентов от общего числа составляют преступления против собственности. На втором месте - против личности. В сфере незаконного оборота наркотиков - 7,5%.





Надежда Невматулина



