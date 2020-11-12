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10:23, 12 ноября 2020 года Андрей Клычков поехал в Москву за лекарствами для орловцев Об этом он рассказал накануне в рамках прямого эфира в Instagram.





Андрей Клычков рассказал, что в столице у него запланировано две встречи с представителями крупных фарм-кампаний. Также глава региона сообщил, что в область поступила определенная часть медикаментов. Информацию можно найти на сайте «Орелфармация».





Анастасия Дорохова



