Под Орлом трактор отбросил «Лексус» на встречку

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10:26, 12 ноября 2020 года
Под Орлом трактор отбросил «Лексус» на встречкуПострадал водитель встречного автомобиля. ДТП произошло накануне в 15:20.
Водитель, управляя автомобилем «Лексус», двигался по автодороге Орёл - Тамбов в сторону Ливен, и на 128 км не выбрал боковой интервал до движущегося впереди в попутном направлении с трактором и допустил с ним столкновение. От столкновения «Лексус» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель автомобиля Лада получил травмы.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Орловское Информбюро