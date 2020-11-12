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10:26, 12 ноября 2020 года Под Орлом трактор отбросил «Лексус» на встречку Пострадал водитель встречного автомобиля. ДТП произошло накануне в 15:20.





Водитель, управляя автомобилем «Лексус», двигался по автодороге Орёл - Тамбов в сторону Ливен, и на 128 км не выбрал боковой интервал до движущегося впереди в попутном направлении с трактором и допустил с ним столкновение. От столкновения «Лексус» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель автомобиля Лада получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро



