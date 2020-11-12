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10:42, 12 ноября 2020 года В Орле на заправке автобус сбил человека и врезался в стоящий автомобиль Инцидент произошел 11 ноября в 20:05.





Водитель, управляя автобусом «Пежо» следовал по прилегающей территории АЗС в районе д. 117а Московского шоссе и допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части рядом со своим автомобилем, с последующим наездом автобуса «Пежо» на стоящий автомобиль «Опель Астра». В результате ДТП пешеход получил травмы, не госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро



