Главная » Новости



10:45, 12 ноября 2020 года Андрей Клычков озаботился аварийным жильем в регионе Решать проблему он отправился в Москву.





Подробности Андрей Клычков рассказал в рамках прямого эфира в соцсетях.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области:



«Сегодня удалось встретиться с руководителем фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным. Поговорили по итогам 2020 года. Для меня главная задача – ускорить процесс. Те дома, которые включены в программу, это не все. Мы поговорили, обсудили заявку региона на средства до 2024 года, которые смогут позволить ускорить процесс. Чтобы орловцы смогли жить в нормальных условиях быстрее».





Анастасия Дорохова



