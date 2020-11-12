Андрей Клычков озаботился аварийным жильем в регионе

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10:45, 12 ноября 2020 года
Андрей Клычков озаботился аварийным жильем в регионеРешать проблему он отправился в Москву.
Подробности Андрей Клычков рассказал в рамках прямого эфира в соцсетях.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
«Сегодня удалось встретиться с руководителем фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным. Поговорили по итогам 2020 года. Для меня главная задача – ускорить процесс. Те дома, которые включены в программу, это не все. Мы поговорили, обсудили заявку региона на средства до 2024 года, которые смогут позволить ускорить процесс. Чтобы орловцы смогли жить в нормальных условиях быстрее».
Анастасия Дорохова