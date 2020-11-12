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10:47, 12 ноября 2020 года В Орловской области 133 новых случаев коронавируса Один человек скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 865 человека.



За сутки COVID-19 победили 165 жителей региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на одну – летальный исход зафиксирован 169 раз.



Всего за период пандемии заразились 13 548 орловцев, выздоровели – 10 514.



Всего в стране за сутки выявлено 21 608 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксировано 1 858 568 зараженных. Выздоровело за сутки 18 811 россиян, всего – 1 368 168. Скончались 439 человек, за все время разгула коронавируса – 32 032.





Орловское Информбюро



