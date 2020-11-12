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11:32, 12 ноября 2020 года Студентка РАНХиГС Анастасия Мартюхина стала Вице-мисс Студенчество - 2020 9 ноября в Орле подвели итоги регионального конкурса «Мисс Студенчество — 2020». В этом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате. Самую талантливую студентку выбирали путем онлайн-голосования.





За звание «Мисс Студенчество — 2020» боролись 15 конкурсанток из разных вузов и ссузов города. Оценивались умение девушек общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, грация, интеллектуальные и творческие способности, артистизм.



По итогам конкурса победительницей стала студентка Орловского государственного университета экономики и торговли Екатерина Кузнеченкова. Девушка будет представлять Орловскую область на всероссийском конкурсе красоты среди студенток, организатором которого на протяжении многих лет является Российский союз молодежи.



«Конкурс открыл для меня много нового, несмотря на online-формат: познакомилась с новыми людьми, подружилась с участницами. Самым сложным этапом для меня было интервью, но я думаю, что справилась неплохо. Две фотосессии прошли очень легко и весело, мы с девочками получили прекрасные фото. При записи творческого номера было слегка некомфортно, так как зал был пустой, не хватало зрительской поддержки и энергии. Последнее мероприятие было самое пушистое, если можно так сказать. Мы ездили в приют для животных, который оставил незабываемые эмоции. Впереди нас ещё ждет церемония награждения», - поделилась впечатлениями первая вице-мисс конкурса, студентка Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Анастасия Мартюхина.



Второй вице-мисс стала учащаяся Орловского базового медицинского колледжа Яна Бабаева.



В номинации «Выбор жюри» победила студентка Среднерусского института управления - филиал РАНХиГС Татьяна Крючкова. Решение было принято большинством голосов: 9 из 10 членов жюри проголосовали за Татьяну.



Фото: официальная группа VK Мисс-студенчество – Орел 2020



Марк Кирсанов











Орловское Информбюро



