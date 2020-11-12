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13:15, 12 ноября 2020 года

В краеведческом музее Орла открылась выставка Галины Кузнецовой

В этом году педагог Центра детского творчества Орловского района отмечает юбилей. На выставке свои фотографии и живописные работы она объединила с работами учеников.


Эту выставку назвали «О жизни с любовью». В ее основе несколько циклов, объединенных разными названиями. Это и мир детства, и творческие люди, и лавровский храм. Девять лет назад Галина Кузнецова получила дополнительное образование в областном колледже искусств - она почувствовала, что этой ей просто необходимо.

Галина Кузнецова, педагог дополнительного образования, фотограф: «Мне надо было с детьми заниматься, а знаний не хватало, поэтому пошла учиться вместе со своим сыном, на заочном отделении».
Может быть, именно потому, что Кузнецова очень много времени проводит с детьми, все ее фотоработы очень естественные, с простым и понятным взглядом на людей, события, моменты. Много фотографий выполнены в жанре портрета, репортажной съемки. Признается, что никогда не расстается с камерой – чтобы не упустить тот самый момент.

Поздравить Галину Кузнецову пришли ее коллеги, члены фотосообщества Орла, ученики и их родители. В творческом ключе она воспитала уже не одно поколение ребят. В соседнем зале выставка работ ее учеников, которые тоже и рисуют и фотографируют, и их успехами она гордится больше чем своими.

Галина Кузнецова, педагог дополнительного образования, фотограф: «Катя Байрамова, моя ученица, принимала участие в тургеневском конкурсе, и ее работа сейчас висит в Буживале, в музее Тургенева».
Уже более 20 лет Галина Кузнецова работает педагогом дополнительного образования. Дети помогают сохранять оптимизм, искренность и открытость всему новому, интересному и необычному. Выставка продлится до 8 декабря.


Эва Стасюлевич
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