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13:19, 12 ноября 2020 года

Депутаты Орловского облсовета подключились к решению проблем деревни Овсянниково

А решить свои проблемы жители пытаются уже не первый год.


Жители Овсянниково жалуются на разбитые дороги, неработающую канализацию и периодическое отключение электричества. На днях обо всех этих проблемах было рассказано приехавшим на встречу с жителями депутатам.

Владимир Пукаев, депутат Орловского областного Совета народных депутатов от фракции партии «Единая Россия»: «Мы направили уже депутатский запрос, готова проектно-сметная документация - чтобы внутри поселения было продолжено строительство нового дорожного покрытия». 

Еще одна проблема - канализация. По бумагам она в порядке. На деле всё не так. Кроме того, постоянные отключения электричества в деревне полностью останавливают работу канализации, даже там, где она исправна. И этот вопрос теперь находится также на контроле у депутатов.


Оксана Гранн
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