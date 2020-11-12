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13:26, 12 ноября 2020 года

Болховская семья организовала страусиную ферму

Семейная пара получила грант 1,5 миллиона рублей на ее организацию.


Семья Вечеринских первых страусов завезла весной, из соседней области. Два самца и пять самок африканского черного страуса. Самые крупные на земле птицы - полигамны. У одного самца может быть до пяти самок, но обязательно есть любимая. Так что в первое время на ферме разыгрывались настоящие страусиные страсти.

Опыт птицеводства у Вечеринских был - в хозяйстве есть куры, утки и индюки. Но, прежде чем создать страусиную ферму, пришлось немало потрудиться. Оформляли документацию, закупали технику, оборудовали подсобные помещения и вольер.

Кроме диетического мяса, еще очень ценится страусиная кожа и перья. А вот яйца на этой ферме - дополнительный продукт. Несутся самки раз в четыре дня и только весной и летом. Примерно по 40 яиц в сезон. Оплодотворенных яиц в первой кладке было всего 14, но лишь половина выводка выжила. Как шутят Вечеринские, родители семерых детей, каждому ребенку - по страусенку.

В среде обитания по ночам яйца высиживают самцы, но в нашем климате без инкубатора не обойтись.

При хорошем содержании страусы могут дожить до 80 лет. Поэтому ферму планируют передавать по наследству. А наследников у Вечеринских достаточно, как и помощников. Хотя общий язык с птицами-долгожителями нашли не все дети. Так, сын Ярослав никогда не забудет, как один из страусов, отличающийся вспыльчивым характером, пытался на него напасть.

Кстати, этот факт развенчивает миф о том, что память у страуса трехдневная, Хотя размер его мозга меньше, чем размер глаз. Еще один миф: страус при опасности прячет голову в песок. На самом деле в пустыне эти всеядные птицы в песке ищут себе пропитание. Кстати, на ферме в рацион страуса, помимо многочисленных растительных и животных компонентов, добавляют песок и мелкие камни.

По условиям нацпроекта, ферма должна ежегодно давать 10 процентов воспроизводства, и существовать как минимум пять лет. Претендовать на новый грант Вечеринские смогут через 3 года. Помимо производства сельхозпродуктов многодетная семья планируют организовывать экскурсии на ферму. Экотуризм сейчас популярен. Гости смогут не только пообщаться с экзотической птицей, но и отведать гигантской яичницы и увести на память оригинальный сувенир.


Татьяна Тимохина
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