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13:33, 12 ноября 2020 года

Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 12 ноября в регионе с начала наблюдения зарегистрированы 13 548 случаев заболевания коронавирусом.


Общее число больных в Орловской области составляет 2865 человек, выздоровели 10514 человек. 169 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6954 жителя Орла, 1533 зараженных – в Орловском районе, 767 – в городе Мценске и Мценском районе, 723 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 348 − в Ливенском районе, 319 – в Болховском районе, 293 – в Дмитровском районе, 210 – в Новодеревеньковском районе, 202 – в Хотынецком районе, 196 – в Свердловском районе, 186 – в Малоархангельском районе, 169 – в Покровском районе, 153 – в Залегощенском районе, 149 – в Колпнянском районе, 145 – в Кромском районе, 127 − в Верховском районе, 99 – в Должанском районе, 98 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Глазуновском районе, 92 – в Новосильском районе, 87 – в Знаменском районе, 80 – в Троснянском районе, 74 – Сосковском районах, 58 − в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





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