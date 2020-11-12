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15:42, 12 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Шаги по снятию дефицита антибиотиков. Губернатор рассказал о лекарственных закупках.



- Жителям Овсянниково удалось собрать вместе и чиновников, и депутатов для решения проблем.



- Мифы и реальная жизнь южных птиц в орловском климате. Мы побывали на страусиной ферме.



- Электроплита в качестве обогревателя, проводка на прищепке - как уберечь орловцев от огненного ЧП? Госпожнадзор провел противопожарный рейд.



- Куда потратили бюджетные деньги? Расскажут финансисты. Сегодня мэрии Орла пройдут публичные слушания по бюджету-2019.



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