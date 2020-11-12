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15:11, 12 ноября 2020 года По требованию прокуратуры в Ливнах появилась зебра И искусственные неровности в придачу.





Районный ведомственный орган озаботился безопасностью дорожного движения рядом с территорией парка «Славянский сад». Здесь оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс вместе с детской площадкой, а близлежащая дорога не имела пешеходного перехода и искусственных неровностей.



По результатам проверки, городской глава получил представление от Ливенской межрайонной прокуратуры и сейчас все нарушения уже устранены – сообщает сайт областного ведомства.





Артём Ежаков



