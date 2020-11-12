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15:12, 12 ноября 2020 года Перевозчики по-разному отреагировали на ситуацию в Лужках Орловцы уже неоднократно жаловались на отсутствие вечерних маршруток.





Позавчера двух индивидуальных предпринимателей, обслуживающих Лужки, в последний раз предупредили о последствиях невыезда вечером транспорта в микрорайон. За автобусами предпринимателей Гришина и Лукьянчикова стали пристально наблюдать через ГЛОНАСС.



Ежевечерние проверки показали, что перевозчик Гришин исправляется – маршрутки № 22 курсировали до Лужков после захода солнца. Система зарегистрировала геолокацию транспорта в 19:59, 20:08, 20:26, 20:30, 20:44, 20:52, 21:12 и в 21:27. А вот с автобусами второго перевозчика ситуация противоположная. Лукьянчиков обслуживает маршруты № 1 и № 59, но ни одна маршрутка под этими номерами после 19:00 до Лужков не доехал. Индивидуального предпринимателя оштрафовали и направили ему претензию. Если сегодня его автобусы не выйдут в нужное время на линию, то ИП грозит разрыв контракта или внесение в список недобросовестных подрядчиков – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



