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15:43, 12 ноября 2020 года Владислав Малкин восстановил справедливость для предпринимателя Мужчина обратился к прокурору Орловской области с жалобой на нарушение уголовно-процессуального законодательства.





Два года назад трое орловцев, заранее сговорившись, обманули предпринимателя на 6 миллионов 600 тысяч рублей. Один из них предложил пострадавшему купить товар, не принадлежащий самому «продавцу». Предложение заинтересовало мужчину, и сделка состоялась. Разумеется, покупки он не дождался, деньги злоумышленники потратили.



В декабре прошлого года, в нарушение законодательства, уголовное дело в отношении одного из подозреваемых закрыли, а расследование другого производства затягивалось.



После жалобы предпринимателя, прокуратура провела проверку, и её результаты позволили возобновить закрытое делопроизводство и предъявить обвинения подозреваемым. Владислав Малкин взял расследование этого мошенничества в особо крупном размере под личный контроль – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



