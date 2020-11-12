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15:43, 12 ноября 2020 года

Владислав Малкин восстановил справедливость для предпринимателя

Мужчина обратился к прокурору Орловской области с жалобой на нарушение уголовно-процессуального законодательства.


Два года назад трое орловцев, заранее сговорившись, обманули предпринимателя на 6 миллионов 600 тысяч рублей. Один из них предложил пострадавшему купить товар, не принадлежащий самому «продавцу». Предложение заинтересовало мужчину, и сделка состоялась. Разумеется, покупки он не дождался, деньги злоумышленники потратили.

В декабре прошлого года, в нарушение законодательства, уголовное дело в отношении одного из подозреваемых закрыли, а расследование другого производства затягивалось.

После жалобы предпринимателя, прокуратура провела проверку, и её результаты позволили возобновить закрытое делопроизводство и предъявить обвинения подозреваемым. Владислав Малкин взял расследование этого мошенничества в особо крупном размере под личный контроль – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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