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15:47, 12 ноября 2020 года В Орловской области есть проблема с закупкой препаратов против коронавируса Регион не может приобрести 4 наименования лекарств из 14.





Как отметил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем заседании оперативного штаба, проблема кроется в отсутствии продавца. На закупку проблемных четырех позиций из запланированных 14 не откликнулся поставщик. В этой связи уже отправлен запрос в Минздрав и другие федеральные органы – они дадут соответствующие рекомендации.



В данный момент из 27 миллионов рублей, выделенных области на закупку лекарств для лечения больных новой инфекцией, потрачено 18. Как только препараты поступят, они будут выдаваться людям с уже подтвержденным диагнозом «COVID-19» и гражданам, с подозрением на него.





Артём Ежаков



