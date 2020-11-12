четверг 12.11.2020 19:13:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:48, 12 ноября 2020 года

В колониях Орловщины выбрали лучших православных живописцев

В региональных учреждениях УФСИН прошел конкурс «Явление». Мероприятие прошло при участии Синодального отдела РПЦ по тюремному служению.


На региональный этап конкурса заключенные шести исправительных учреждений области представили 12 творений, посвященных святым благоверным великим князьям и княгиням, а также государственным деятелям и полководцам, защищавшим православие и родину.

Среди лауреатов претендентка из ИК-6, она победила в основной тематике конкурса – «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Участница из ИК-6 стала лучшей с произведением «Старец Илий» в номинации «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника». Конкурсант из ИК-5 с картиной «Страсти Христовы» победил в номинации «Религия в жизни осужденных». Высоко оценили работы претендентов из КП-7 и КП-3.

Как сообщает сайт областного УФСИН, работы победителей будут представлять регион на Всероссийском этапе конкурса православной живописи «Явление».



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.