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15:48, 12 ноября 2020 года В колониях Орловщины выбрали лучших православных живописцев В региональных учреждениях УФСИН прошел конкурс «Явление». Мероприятие прошло при участии Синодального отдела РПЦ по тюремному служению.





На региональный этап конкурса заключенные шести исправительных учреждений области представили 12 творений, посвященных святым благоверным великим князьям и княгиням, а также государственным деятелям и полководцам, защищавшим православие и родину.



Среди лауреатов претендентка из ИК-6, она победила в основной тематике конкурса – «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Участница из ИК-6 стала лучшей с произведением «Старец Илий» в номинации «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника». Конкурсант из ИК-5 с картиной «Страсти Христовы» победил в номинации «Религия в жизни осужденных». Высоко оценили работы претендентов из КП-7 и КП-3.



Как сообщает сайт областного УФСИН, работы победителей будут представлять регион на Всероссийском этапе конкурса православной живописи «Явление».







Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Артём Ежаков



