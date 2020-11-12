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16:15, 12 ноября 2020 года Ремонт переулка Межевого в Орле завершен Но работы пока не приняты.





Как сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин в социальной сети, на следующей неделе в переулке Межевом снимут пробы, или керны, со свежеуложенного асфальта. Проверять будут плотность и водонасыщение нового покрытия. Если проверка пройдет хорошо, объект будет принят, а подрядчику заплатят за работу.



Фото со страницы Юрия Парахина







Артём Ежаков



