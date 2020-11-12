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16:35, 12 ноября 2020 года

Штрафы орловцев по коронавирусу исчисляются миллионами

О работе по контролю за соблюдением предписываемых мер доложил на сегодняшнем заседании оперативного штаба Александр Румянцев.


Глава регионального Роспотребнадзора сообщил, что за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в регионе с граждан взыскали порядка 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Дополнительно проверяются объекты – на прошлой неделе инспекции подвергся 231. Несоблюдение установленных норм зафиксировано на 74 из них – практически треть от всего объема. Это торговые точки, парикмахерские, предприятия перевозок, ТРЦ и заведения общественного питания. При этом последние тщательно соблюдают своеобразный «комендантский час» – ни один общепит на работал в период с 23:00 до 06:00. Напомним, что от неукоснительного соблюдения этой меры зависело, будут ли заведения закрываться на час раньше – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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