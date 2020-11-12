Штрафы орловцев по коронавирусу исчисляются миллионами

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16:35, 12 ноября 2020 года
Штрафы орловцев по коронавирусу исчисляются миллионамиО работе по контролю за соблюдением предписываемых мер доложил на сегодняшнем заседании оперативного штаба Александр Румянцев.
Глава регионального Роспотребнадзора сообщил, что за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в регионе с граждан взыскали порядка 2 миллионов 100 тысяч рублей.
Дополнительно проверяются объекты – на прошлой неделе инспекции подвергся 231. Несоблюдение установленных норм зафиксировано на 74 из них – практически треть от всего объема. Это торговые точки, парикмахерские, предприятия перевозок, ТРЦ и заведения общественного питания. При этом последние тщательно соблюдают своеобразный «комендантский час» – ни один общепит на работал в период с 23:00 до 06:00. Напомним, что от неукоснительного соблюдения этой меры зависело, будут ли заведения закрываться на час раньше – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков