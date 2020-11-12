Пьяное буйство довело амчанина до статьи

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16:50, 12 ноября 2020 года
Пьяное буйство довело амчанина до статьиЖитель Орловской области подозревается в нападении на полицейского.
Как считают следователи, в минувшем августе нетрезвый мужчина применил физическую силу в отношении полицейского, приехавшего на вызов в общежитие, чтобы утихомирить подвыпившего подозреваемого.
Как сообщает региональный СУ СК, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие продолжается.
Артём Ежаков