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16:50, 12 ноября 2020 года Пьяное буйство довело амчанина до статьи Житель Орловской области подозревается в нападении на полицейского.





Как считают следователи, в минувшем августе нетрезвый мужчина применил физическую силу в отношении полицейского, приехавшего на вызов в общежитие, чтобы утихомирить подвыпившего подозреваемого.



Как сообщает региональный СУ СК, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие продолжается.





Артём Ежаков



