Полный карантин введен только в одной школе Орловской области

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17:08, 12 ноября 2020 года
Полный карантин введен только в одной школе Орловской областиО том, как пандемия влияет на учебу, рассказал сегодня Владимир Агибалов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Как отметил заместитель главы областного департамента образования, на данный момент полностью закрыта в связи с карантинными мероприятиями Быстринская основная школа Должанского района, ещё десять общеобразовательных учебных заведений находятся на каникулах, 348 работают в будничном режиме. По коронавирусу закрыты 22 класса в 17 школах.
Упомянул Владимир Агибалов и индивидуальное дистанционное обучение. «На сегодняшний день нами получено 610 заявлений от родителей на оказание индивидуальных образовательных услуг, 375 из которых приходится на город Орел. Речь идет не о переходе на общее дистанционное обучение целых групп или классов, а о случаях, когда в дистанционном режиме занимаются 2-3 школьника из класса», – цитирует заместителя руководителя регионального департамента образования сайт областного правительства.
Артём Ежаков