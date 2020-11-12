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17:08, 12 ноября 2020 года

Полный карантин введен только в одной школе Орловской области

О том, как пандемия влияет на учебу, рассказал сегодня Владимир Агибалов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.


Как отметил заместитель главы областного департамента образования, на данный момент полностью закрыта в связи с карантинными мероприятиями Быстринская основная школа Должанского района, ещё десять общеобразовательных учебных заведений находятся на каникулах, 348 работают в будничном режиме. По коронавирусу закрыты 22 класса в 17 школах.

Упомянул Владимир Агибалов и индивидуальное дистанционное обучение. «На сегодняшний день нами получено 610 заявлений от родителей на оказание индивидуальных образовательных услуг, 375 из которых приходится на город Орел. Речь идет не о переходе на общее дистанционное обучение целых групп или классов, а о случаях, когда в дистанционном режиме занимаются 2-3 школьника из класса», – цитирует заместителя руководителя регионального департамента образования сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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