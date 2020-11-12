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17:47, 12 ноября 2020 года

Кромчан, приписанных к местной больнице, отправят лечиться в Орел

Речь идет о больных с экстренными случаями по хирургическим, неврологическим и терапевтическим диагнозам.


Такие жертвы обусловлены открытием на базе Кромской центральной районной больницы коронавирусного стационара – часть учреждения здравоохранения закрыта под госпитализацию больных новой инфекцией. Раньше тут принимал терапевт, хирург и невролог.

«На базе Кромской центральной районной больницы развернуто 70 коек. По мере необходимости, при ухудшении эпидемиологической обстановки, будут развернуты еще 70», – цитирует замглавы регионального департамента здравоохранения информационная служба оперативного штаба.

При этом, по словам Владимира Николаева, экстренные больные, которым требуется неотложная помощь указанных специалистов, будут в круглосуточном режиме маршрутизироваться в Орел. И взрослые, и дети.

Поликлиника работает, скоро туда будет командирован терапевт из областной столицы.


Артём Ежаков
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