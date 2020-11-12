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18:29, 12 ноября 2020 года

Орловские вузы могут перейти на дистанционное обучение

Ситуацию обсудили сегодня во время заседания регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.


Обсуждая ситуацию в сфере образования, региональный штаб предположил, что орловские вузы, в зависимости от эпидобстановки, могут вернуться на дистанционное обучение. Прецеденты по стране уже есть

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Министерство образования и науки Российской Федерации приняло решение перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года. В каком режиме будут работать ведомственные вузы и вузы области, находящиеся в подчинении федерального правительства, определят их учредители. Вместе с тем, обращаю внимание совета вузов Орловской области на необходимость держать этот вопрос в центре своего внимания».



Антон Киселёв
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