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18:29, 12 ноября 2020 года В Орле задержали более 80 иностранных студентов за нарушение миграционного законодательства У них всех отсутствовал полис медицинского страхования.





В результате сегодняшнего рейда, который провели сотрудники миграционной службы совместно с ФСБ и наркоконтролем, было выявлено более 80 человек, причем в одном месте.



Ольга Должёнкова, старший инспектор по ОП ОИК УМВД России по Орловской области: «Мы провели проверку по адресу город Орел, улица Максима Горького, дом 115. По результатам проверки были выявлены иностранные граждане, которые находились без полиса медицинского страхования».

Большинство нарушителей - выходцы из африканских стран и Туркменистана. Более того, все задержанные являются студентами или слушателями Орловского госуниверситета имени Тургенева. Руководство вуза в курсе проблемы, информационная работа среди студентов этой категории ведется постоянно.



Александр Котов, главный врач студенческой поликлиники ОГУ им. И.С. Тургенева: «К сожалению, это ими воспринимается как их право. Могу их разуверить: наличие полиса медицинского страхования, даже добровольного, является их прямой обязанностью».

Нахождение иностранных граждан без полиса медицинского страхования на территории Российской Федерации запрещено. Он входит в перечень обязательных документов. Проверки показывают, что этот пункт многие считают не обязательным.



Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Эта работа будет и в дальнейшем продолжаться. Несмотря на ту ситуацию, которая сегодня складывается в мире, и без учета того, что люди не могут выехать. Но, находясь на территории нашего государства, в частности на территории нашего субъекта, граждане должны соблюдать требования миграционного законодательства».

Выдворять из страны таких студентов не будут, но административное наказание предусмотрено - штраф от двух до пяти тысяч рублей.





Надежда Невматулина



