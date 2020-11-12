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18:39, 12 ноября 2020 года

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ поможет Орлу разработать комплексную реформу общественного транспорта

Губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Олегом Говоруном.


Стороны обсудили подходы к реформированию общественного транспорта в городских агломерациях. В ходе встречи был рассмотрен комплексный подход к модернизации пассажирских перевозок, который включает повышение роли и качества транспортного планирования, обновление подвижного состава, создание единого оператора на основе комплексной цифровой платформы.

«При участии ВЭБ.РФ мы планируем разработать комплексную модернизацию системы общественного транспорта в регионе. В приоритете – улучшение качества жизни населения области, ведь общественным транспортом ежедневно пользуются тысячи людей», – отметил Андрей Клычков.

«У ВЭБ.РФ обширная повестка развития экономики 100 российских городов. У нас в портфеле – успешно реализуемые проекты модернизации систем городского общественного транспорта, которые позволили повысить комфорт, безопасность перевозок, сделать прозрачной и удобной систему платежей. Всё это – вклад в достижение национальных целей по улучшению качества городской среды, охране здоровья и благополучию людей», – подчеркнул Олег Говорун.

Как сообщает информационный портал Орловской области, с начала года ВЭБ.РФ профинансировал проекты городского развития более чем на 31 млрд рублей. В результате реализации транспортной реформы улучшилось качество обслуживания пассажиров общественного транспорта Москвы, Твери, Перми, а также сократилось количество ДТП, снизился объем вредных выбросов.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




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