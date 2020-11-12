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21:19, 12 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле задержано 80 иностранных студентов. Что они нарушили?



- Больше десяти миллионов рублей штрафов с начала пандемии - за нарушения санэпидемтребований. Сегодня в региональном штабе обсудили меры борьбы с коронавирусом.



- Мифы и правда о страусах. Как на Орловщине приживаются экзотические птицы? Мы побывали на ферме.



- За помощью к депутатам: проблемы деревни Овсянниково требуют решения.



- Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные Владимиру Русанову - 15 ноября исполнится 145 лет со дня рождения путешественника.



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