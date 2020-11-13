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08:14, 13 ноября 2020 года В Орле контролируют дезинфекцию салонов общественного транспорта Не забывают проверять и наличие средств индивидуальной защиты как у водителей, так и у пассажиров.





Специалисты Роспротребнадзора и сотрудники полиции продолжают выявлять факты несоблюдения эпидправил в общественном транспорте.



В основном ими пренебрегают на внутригородских маршрутах Орла, Ливен и Мценска. За месяц нарушения выявлены более чем на 20 маршрутах пассажирского транспорта. Водители не проводили дезинфекцию на конечных остановках, работали без масок, пускали в салон пассажиров без средств индивидуальной защиты. В итоге на рассмотрение судов переданы около двух десятков материалов об административных правонарушениях.



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Надежда Невматулина



