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06:21, 13 ноября 2020 года Сегодня - Международный день слепых Это еще одна возможность привлечь внимание людей к проблемам тех, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.





По данным ВОЗ, в мире больше двух миллиардов человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. Как раз проблемами этих людей в нашей стране занимается Всероссийское общество слепых. Орловская региональная организация больше 90 лет помогает инвалидам. И дата всемирного значения главным образом для того и нужна, чтобы в очередной раз увидеть трудности людей лишенных зрения.



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Надежда Невматулина



