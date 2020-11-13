пятница 13.11.2020 11:12:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

06:21, 13 ноября 2020 года

Сегодня - Международный день слепых

Это еще одна возможность привлечь внимание людей к проблемам тех, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.


По данным ВОЗ, в мире больше двух миллиардов человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. Как раз проблемами этих людей в нашей стране занимается Всероссийское общество слепых. Орловская региональная организация больше 90 лет помогает инвалидам. И дата всемирного значения главным образом для того и нужна, чтобы в очередной раз увидеть трудности людей лишенных зрения.

Читайте также:В Орле Свет Рождественской звезды зажжется для Надежды Коротенко



Надежда Невматулина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.