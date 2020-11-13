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07:22, 13 ноября 2020 года ЕГЭ по информатике в следующем году орловские выпускники будут сдавать по-новому Экзамен пройдет в компьютерной форме. Об этом рассказали в региональном центре оценки качества образования.





Апробировать новый формат специалисты центра, работники пунктов проведения экзаменов и одиннадцатиклассники смогут уже 19 ноября - при проведении федерального тренировочного экзамена. Испытание по информатике длится 3 часа 55 минут. Чтобы ограничить время работы участников за компьютером, им будут выдаваться специализированные бумажные черновики. Они имитируют монитор компьютера.



Проверка результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году будет осуществляться без привлечения экспертов предметных комиссий по информатике, сообщает сайт ОРЦОКО.





Надежда Невматулина



