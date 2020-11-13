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08:53, 13 ноября 2020 года Сегодня дом-музей Русанова в Орле открывает свои двери после ремонта Событие приурочено к 145-летию со дня рождения полярного исследователя.





Вообще музей был открыт в декабре 1982 года - в деревянном доме с мезонином. В нем Владимир Русанов провел детство и юность, туда приезжал из зарубежных поездок и северных путешествий.



14 ноября в 17 часов стартует онлайн-викторина «Полярная эстафета». В прямом эфире в группе дома-музея Русанова в социальной сети орловцы всех возрастов смогут проверить свои знания о Севере и открыть для себя неизвестные факты биографии прославленного земляка.





Надежда Невматулина



