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09:24, 13 ноября 2020 года Орловцы напишут экологический диктант Всероссийская акция будет проходить в этом году в течение двух дней - 15 и 16 ноября, в онлайн-формате.





Участниками диктанта могут стать все желающие, старше 12 лет. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте акции. Всероссийский экологический диктант - это ежегодный проект. И направлен он на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.





Надежда Невматулина



