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10:47, 13 ноября 2020 года

В Орле пенсионер на «шестерке» сбил женщину на переходе

ДТП произошло вчера в девять утра.


За рулем «шестёрки» находился 74-летний мужчина. Двигаясь в районе дома № 82 по улице Колхозная, автолюбитель, не уступив дорогу, сбил женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемой зебре. Травмы, полученные пострадавшей, потребовали госпитализации.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.


Артём Ежаков
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