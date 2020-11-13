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10:48, 13 ноября 2020 года Пенсионер без водительских прав спровоцировал аварию под Мценском ДТП произошло накануне в полдень.





На четвертом километре Северного подъезда к Мценску между собой столкнулись встречные «Жигули» и микроавтобус «Фольксваген Транспортер». Поворачивая налево, 89-летний водитель отечественной легковушки нарушил приоритет проезда – не пропустил встречную иномарку – в результате чего произошло столкновение. Пожилой мужчина получил травмы – он управлял автомобилем без разрешающего удостоверения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



