В Орловской области прибавилось 136 новых случаев коронавируса

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11:02, 13 ноября 2020 года
В Орловской области прибавилось 136 новых случаев коронавирусаВсего за период пандемии заразились 13 684 орловца, выздоровели – 10 625.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 890 человек.
За сутки COVID-19 победили 111 жителей региона, количество смертей от новой болезни не изменилось – летальный исход зафиксирован 169 раз.
Всего в стране выявлено 21 983 новых факта заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксирован 1 880 551 зараженный. В данный момент лечатся 441 205 граждан. Выздоровели 18 735 россиян, всего – 1 406 903. Скончались 411 человек, за все время разгула коронавируса – 32 443.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.
Артём Ежаков