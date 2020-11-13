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11:02, 13 ноября 2020 года

В Орловской области прибавилось 136 новых случаев коронавируса

Всего за период пандемии заразились 13 684 орловца, выздоровели – 10 625.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 890 человек.

За сутки COVID-19 победили 111 жителей региона, количество смертей от новой болезни не изменилось – летальный исход зафиксирован 169 раз.

Всего в стране выявлено 21 983 новых факта заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксирован 1 880 551 зараженный. В данный момент лечатся 441 205 граждан. Выздоровели 18 735 россиян, всего – 1 406 903. Скончались 411 человек, за все время разгула коронавируса – 32 443.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.




Артём Ежаков
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