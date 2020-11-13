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11:05, 13 ноября 2020 года В столкновении двух легковушек в Ливнах пострадала девушка ДТП произошло вчера в полдень.





Автолюбительница на «Ниссан Максима», двигаясь по улице Карла Маркса, не рассчитала дистанцию до попутной «Гранты» и врезалась в отечественную легковушку. Пострадала пассажирка «Лады», лечиться она будет амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД.









Артём Ежаков



