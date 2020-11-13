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11:08, 13 ноября 2020 года Под Орлом на школьницу напал мужчина Девочка вынуждена была ходить из школы пешком, так как там не ходит школьный автобус. Прокуратура проверит перевозки детей в селе Казарь Залегощенского района.



Ведомственный орган Орловской области отреагировал на информацию от региональных СМИ.

По причине плохой дороги, дети села Казарь идут в школу пешком – она не позволяет забирать их автобусом. Сложившаяся ситуация едва не обернулась трагедией – на местную школьницу напал мужчина. На подозреваемого уже заведено уголовное дело, ход расследования которого прокуратура контролирует лично.



Глава областного ведомства Владислав Малкин поручил инициировать судебное разбирательство в отношении местной администрации и привести школьный маршрут в порядок. В отношении ответственных за перевозку детей и их безопасность на дороге будет дана правовая оценка – сообщает сайт региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



