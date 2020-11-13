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11:27, 13 ноября 2020 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 13 ноября.


Наибольший суточный прирост снова зафиксирован в Орле – 80 заболевших, в Ливнах – 11, в Мценске, а также Мценском и Орловском районах – по 8, в Ливенском районе – 6, в Должанском – 4, в Урицком, Дмитровском, Свердловском и Колпнянском районах – по 3, в Новодеревеньковском и Новосильском районах – по 2, в Троснянском, Глазуновском и Малоархангельском районах – по 1. В остальных – без изменений.

За все время наблюдения, новую болезнь обнаружили у 7 024 жителей Орла, 1 541 зараженный – в Орловском районе, 775 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 734 – в Ливнах, 364 – в Урицком районе, 319 – в Болховском районе, 354 – в Ливенском районе, 296 – в Дмитровском районе, 212 – в Новодеревеньковском районе, 199 – в Свердловском районе, 212 – в Хотынецком районе, 145 – в Кромском районе, 169 – в Покровском районе, 187 – в Малоархангельском районе, 153 – в Залегощенском районе, 127 – в Верховском районе, 152 – в Колпнянском районе, 94 – в Новосильском районе, 103 – в Должанском районе, 97 – в Глазуновском районе, 98 – в Шаблыкинском районе, 87 – в Знаменском районе, 81 – в Троснянском районе, 74 – в Сосковском районе, 58 – в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе.

Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболели 13 684 человека, за сутки коронавирус подтвердили у 136 орловцев, победили болезнь – 111. С начала распространения инфекции выздоровели 10 625 жителей региона, болезнь активна у 2 890 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба.





Артём Ежаков
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