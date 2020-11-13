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11:09, 13 ноября 2020 года

Иван Залогин признал, что дефицит лекарств на Орловщине еще сохраняется

По словам главы департамента здравоохранения Орловской области, «ситуация на этой неделе лучше, чем на прошлой».


Вопрос о дефиците лекарств был задан сегодня на он-лайн брифинге.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Запас антибиотиков, чтобы все склады были заполнены – ожидать преждевременно. Но в продаже есть. По нескольким группам, по которым большой спрос, имеется дефицит. Сегодня поступает в продажу часть препаратов в Ливнах и Мценске. Ситуация на этой неделе лучше, чем на прошлой. Но недостаточно, чтобы сказать, что нет перебоев. Работа проводится. Не только у нас в регионе. Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом, с Минздравом. Старшие коллеги из федеральных ведомств заявляют, что скоро все проблемы с поступлением лекарств в любую общественную сеть будут решены. Но хочу еще раз напомнить, что антибиотики – не средства профилактики, а средства, которые применяются при осложнениях».


Анастасия Дорохова
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