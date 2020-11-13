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12:41, 13 ноября 2020 года Кромских врачей стажируют специалисты из Орла Их учат работать с коронавирусными койками.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы неделю назад открыли в Кромской ЦРБ дополнительные койки. Всего корпус Кромской ЦРБ подготовлен на 140 коек. Места полностью подготовлены для приема больных. По опыту, чтобы запустить сразу все койки, нужно время. Это непростая задача. До перепрофилирования было 40 коек. В настоящее время специалисты из Орла обеспечивают запуск, помогают и обучают местный персонал. Это другая ситуация, другое оказание помощи. Работа в средствах индивидуальной защиты, правила и порядок их ношения и смены. Это требует определенного контроля. Как только будет уверенность у коллектива, у тех лиц, которые обучают, что врачи готовы работать – использование коек будет увеличиваться».



Фото со страницы губернатора Орловской области Андрея Клычкова в соцсетях





Анастасия Дорохова



