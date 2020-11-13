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12:45, 13 ноября 2020 года «Можно говорить, что ситуация стабильна» - Залогин о больных детях Вопрос о карантине в школах и детских садах в Орловской области был задан на онлайн-брифинге с журналистами региональных СМИ.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «С каникул не вышли десять школ в регионе. Были приняты решения в муниципалитетах о продлении каникул до 17 ноября. Два детсада закрыты по коронавирусу, плюс четыре группы в четырех садах. Еще три группы в одном детском саду закрыты на карантин по ОРВИ. Напомню, всего детских садов функционирует 169. Можно говорить о достаточно стабильной ситуации в школах и детских садах».





Анастасия Дорохова



