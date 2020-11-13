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12:51, 13 ноября 2020 года В Орловской области посчитали больных врачей Статистику озвучил руководитель регионального депздрава Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На сегодняшний день в Орловской области 96 врачей болеет коронавирусом. Повторно заболевшие есть - меньше 0,1 %. За весь период пандемии заразилось 1420 сотрудников медорганизаций, страховые выплаты получили 604 человека».





Анастасия Дорохова



